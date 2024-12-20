Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.