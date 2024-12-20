İSTANBUL 15°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Aralık 2024 Cuma / 19 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,1908
  • EURO
    36,6218
  • ALTIN
    2945.73
  • BIST100
    9748.03
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor
Spor

Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürdü.

AA20 Aralık 2024 Cuma 14:01 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor maçına hazırlanıyor
ABONE OL

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Bellona Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı. İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.