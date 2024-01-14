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Spor

Galatasaray, Kayserispor mesaisini tamamladı

Süper Lig'de Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, maçın hazırlıklarını Okan Buruk önderliğinde tamamladı.

AA14 Ocak 2024 Pazar 23:11 - Güncelleme:
Galatasaray, Kayserispor mesaisini tamamladı
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında yarın Mondihome Kayserispor'u konuk edecek Galatasaray, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, taktik çalışmayla tamamlandı.

Sivasspor deplasmanında sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılan Kaan Ayhan'ın antrenmanın tamamında yer aldığı belirtilirken, Davinson Sanchez ve Sacha Boey'in ise takımla bir süre çalışıp ardından kendileri için hazırlanan özel programa göre hazırlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Galatasaray-Mondihome Kayserispor karşılaşması yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta oynanacak.

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