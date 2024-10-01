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Spor

Galatasaray kazanarak başladı

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında sahasında Rasta Vechta'yı 103-91 mağlup etti.

1 Ekim 2024 Salı 23:03 - Güncelleme:
Galatasaray kazanarak başladı
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Basketbol Şampiyonlar Ligi D Grubu ilk hafta maçında Galatasaray, sahasında Almanya'nın Rasta Vechta takımını 103-91 yendi.

Salon: Basketbol Gelişim Merkezi

Hakemler: Paulo Marques (Portekiz), Michal Proc, Dariusz Zapolski (Polonya)

Galatasaray: Livingston 21, Efianayi 12, Göksenin Köksal 3, Delgado 14, Sadık Emir Kabaca 7, Cummings 9, Blumbergs 8, Samet Geyik 2, Palmer 14, Izundu 8, Can Korkmaz 5, Yaman Alişan

Rasta Vechta: Campbell 12, Aminu 3, Randolph 14, Gardner 18, Grunloh 12, Van Slooten 1, Robinson 17, Sherfield 10, Pandi 2, Cozart 2

1. Periyot: 30-13

Devre: 56-33

3. Periyot: 78-62

Beş faulle çıkan: 39.22 Sadık Emir Kabaca (Galatasaray)

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