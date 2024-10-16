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Spor

Galatasaray kazandı ve zirveye yerleşti

Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52 yendi. Sarı-kırmızlılar bu sonuçla haftayı zirvede kapattı.

16 Ekim 2024 Çarşamba 23:23 - Güncelleme:
Galatasaray kazandı ve zirveye yerleşti
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Galatasaray Çağdaş Faktoring, FIBA Kadınlar Avrupa Kupası J Grubu'nun ikinci haftasında konuk ettiği Portekiz temsilcisi Uniao Sportiva'yı 84-52 yendi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan müsabakaya iyi başlayan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği 28-11 önde geçti. Üstün oyununu sürdüren Galatasaray, devre arasına 44-24 üstün girdi.

İlk yarıda yakaladığı farkı koruyan ev sahibi takım, üçüncü çeyreğini 60-44 önde bitirdiği maçı 84-52 kazandı.

Galatasaray'da 23 sayıyla maçın en skoreri olan Gökşen Fitik galibiyette başrolü oynadı. Sarı-kırmızılılarda Fraser 14, Park 13, Derin Erdoğan 8, Ayşe Cora 7, Ayşegül Günay 6, Vanloo 5, Hollingsworth ve Meltem Yıldızhan üçer, Selin Gül ise 2 sayı üretti.

Konuk takımda Scott'ın 17, Ada'nın ise 15 sayısı farklı mağlubiyeti önleyemedi.

Galatasaray Çağdaş Faktoring, bu sonuçla J Grubu'na ikide iki yaparak başladı ve liderlik koltuğuna oturdu.

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