Leroy Sane, Süper Lig'deki ilk asistini ve golünü attı.

Torreira'nın 8. dakikadaki şutu direkte patladı.

Kayserispor, hücumda son vuruşlarda etkisizdi.

İlk iki lig maçını da 3-0 kazanan Galatasaray, Kayserispor karşısında da zorlanmadı. Sarı-Kırmızılıar, ilk yarıda dominant bir oyun sergiledi, topa büyük oranda sahip oldu. Ev sahibi ekip savunmada iyi dursa da fazla direnemedi. 36. dakikada Eren Elmalı, Sane'nin şutunda dönen topu filelere yolladı. Yaklaşık 50 metre top süren Yunus, golde büyük pay sahibi oldu. Sarı-Kırmızılılar, ikinci yarıya golle başladı. Bu kez kafayı çalıştıran Elmalı, Kayseri'nin beraberlik umutlarını suya düşürdü. Ev sahibi ekip, Mendes ve Cardoso'yla tehlike oluşturmaya çalıştı. Ancak Cim-Bom'un Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in 86'da sahne aldı, maçta son sözü uzatmalarda Leroy Sane söyledi 4-0 oldu. Aslan, ligdeki 3 maçını da gol yemeden tamamladı.