İSTANBUL 9°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2025 Pazar / 18 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2388
  • EURO
    38,0197
  • ALTIN
    3360.84
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kemerburgaz'da ilk idmanını yaptı
Spor

Galatasaray, Kemerburgaz'da ilk idmanını yaptı

Galatasaray, Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdi. Yapılan antrenman sarı kırmızılıların yeni tesislerde yaptığı ilk idman oldu.

AA16 Şubat 2025 Pazar 16:31 - Güncelleme:
Galatasaray, Kemerburgaz'da ilk idmanını yaptı
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını yeni tesislerinde yaptığı idmanla tamamladı.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre sarı-kırmızılılar, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman dinamik ısınmayla başlarken, iki grup halinde pas çalışmasıyla devam etti. İdman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.