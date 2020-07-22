İSTANBUL 30°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Temmuz 2020 Çarşamba / 1 ZilHicce 1441
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8501
  • EURO
    7,9072
  • ALTIN
    408.619
  • BIST100
    118652
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray Kenan Karaman'ın transferini bitirmek üzere
Spor

Galatasaray Kenan Karaman'ın transferini bitirmek üzere

Galatasaray, Fortuna Düsseldorf'ta forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman'ın transferi için görüşmelere başladı.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50
ABONE OL

Yeni sezon yapılanması için uzun süre önce düğmeye basan Galatasaray, yabancı kısıtlamasını da düşünerek önceliği Türk oyunculara verdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezondan bu yana merceğinde olan Kenan Karaman için ön görüşme yapıldı.

Alman takımı Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu artık hedef büyütmek istediğini ve zirve mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi hedeflediğini temsilcilerine bildirirken, Galatasaray Kulübü ile temasa geçildi.

Bundesliga’dan düşen takımda gelecek sezon forma giymek istemeyen Kenan’ın 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunurken, Galatasaray satış yaptığı anda bu bedeli ödeyeceklerini milli futbolcunun cephesine bildirdi.

Sarı-kırmızılı yetkililerle sözleşen Kenan Karaman’ın temsilcileri Galatasaray’dan haber bekleyecek.

Santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen Kenan’ın çok yönlü olması Galatasaray teknik heyeti için en önemli kriter olurken, milli futbolcu bu sezon ligde 6 gol kaydetti.

Ajansspor

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.