22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 12:50

Yeni sezon yapılanması için uzun süre önce düğmeye basan Galatasaray, yabancı kısıtlamasını da düşünerek önceliği Türk oyunculara verdi.

Teknik direktör Fatih Terim’in geçen sezondan bu yana merceğinde olan Kenan Karaman için ön görüşme yapıldı.

Alman takımı Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen 26 yaşındaki futbolcu artık hedef büyütmek istediğini ve zirve mücadelesi veren bir kulübe gitmeyi hedeflediğini temsilcilerine bildirirken, Galatasaray Kulübü ile temasa geçildi.

Bundesliga’dan düşen takımda gelecek sezon forma giymek istemeyen Kenan’ın 2 milyon Euro’luk serbest kalma bedeli bulunurken, Galatasaray satış yaptığı anda bu bedeli ödeyeceklerini milli futbolcunun cephesine bildirdi.

Sarı-kırmızılı yetkililerle sözleşen Kenan Karaman’ın temsilcileri Galatasaray’dan haber bekleyecek.

Santrfor ve kanat bölgelerinde görev yapabilen Kenan’ın çok yönlü olması Galatasaray teknik heyeti için en önemli kriter olurken, milli futbolcu bu sezon ligde 6 gol kaydetti.

Ajansspor