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Spor

Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile anlaştı

Galatasaray, Fenerbahçe'nin de ilgilendiği genç futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile prensipte anlaştı.

03 Temmuz 2020 Cuma 20:53 - Güncelleme: 03 Temmuz 2020 Cuma 20:53
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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in, "Sadece bugünü değil, geleceği düşünerek" transferler yapacağız sözünün ardından sarı - kırmızılılar, genç bir ismi İstanbul'a getirdi.

Galatasaray ile prensip anlaşmasına varan Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, İstanbul'a geldi ve Instagram hesabından İstanbul'da olduğunu belirten bir paylaşım yaptı.

Sol kanatta forma giyen Aktürkoğlu, bu sezon çıktığı 32 resmi maçta 17 gol - 1 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

Genç futbolcunun Instagram'dan yaptığı paylaşım;

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