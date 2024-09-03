İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2024 Salı / 29 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,9532
  • EURO
    37,6166
  • ALTIN
    2729.36
  • BIST100
    10105.4
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti
Spor

Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti

Galatasaray, Portekiz ekibi Benfica'ya transfer olan yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'na sosyal medya üzerinden yayınladığı mesajla veda etti.

3 Eylül 2024 Salı 09:46 - Güncelleme:
Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti
ABONE OL

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, transferin resmiyet kazanmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz." denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.