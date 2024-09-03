Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'na veda etti

Kerem Aktürkoğlu, Portekiz Ligi takımlarından Benfica'yla 5 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray, transferin resmiyet kazanmasının ardından kulübün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Kerem Aktürkoğlu'na veda etti.

Sarı-kırmızılı takımın paylaşımında, "Galatasaray forması altında geçirdiğin süre boyunca birlikte yaşadığımız tüm güzel anılar ve kazandığımız başarılar her zaman kalbimizde özel bir yer tutacak ve unutulmayacak." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, "Kulübümüze verdiğin tüm emek ve özveri için teşekkür ediyor, kariyerindeki yeni yolcuğunda başarılar diliyoruz." denildi.