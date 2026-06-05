Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan Can Uzun ile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor.

Sky'da yer alan habere göre, milli futbolcu, yaz transfer döneminde dikkat edilmesi gereken isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor. 20 yaşındaki futbolcu için Eintracht Frankfurt'a Dünya Kupası'nın ardından önemli teklifler yapılması bekleniyor.

Öte yandan Galatasaray, Can Uzun için girişimlerine devam ediyor ve transfer için görüşmelere başladı. Can Uzun, Eintracht Frankfurt'tan ayrılmaya ve Galatasaray'a transferine sıcak bakıyor. Bu transfer için şartları zorlayacak Galatasaray, genç futbolcu için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı.

Can Uzun, Premier Lig ekipleri tarafından da yakından takip ediliyor. Eintracht Frankfurt, Galatasaray ile birlikte İngiliz ekiplerinin radarında olan 20 yaşındaki futbolcu için 60 milyon euro istiyor.

SEZON PERFORMANSI

Eintracht Frankfurt forması altında geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan Can Uzun, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.