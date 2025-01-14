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Spor

Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte Aslan'ın İlkay Gündoğan planı

Kadrosuna nokta atışı transferlerle güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın hedefi Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan. Sarı kırmızılı ekip başarılı oyuncuyu kadrosuna dahil etmek için haftalık maaşı olan 180 bin euroyu dahil etmeye hazır. İşte detaylar...

Akşam14 Ocak 2025 Salı 09:03 - Güncelleme:
Galatasaray kesenin ağzını açtı! İşte Aslan'ın İlkay Gündoğan planı
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İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, adı daha önce Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın Cim-Bom'a transfer olacağı iddia edildi. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın, 34 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den aldığı haftalık maaşı olan 180 bin euroyu (yıllık 5 milyon euro) karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca, kariyerinin sonlarına yaklaşan İlkay için Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin doğru bir adım olduğu da ifade edildi.

KARİYERİ 2 YIL UZAYABİLİR

Haberin detaylarında şu bilgiler yer aldı: "Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan için yapılan teklif, kariyerini iki yıl uzatmak anlamına geliyor. Eğer oyuncu İngiliz ekibi Manchester City'de kalmaya karar verirse, futbolu bırakıp Pep Guardiola'nın teknik ekibine katılma ihtimali de bulunuyor. G.Saray taraftarı olarak büyüyen İlkay Gündoğan için bu, zor bir karar olacaktır. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirleniyor."

18 MAÇTA SADECE 1 ASİST YAPTI

İlkay Gündoğan, 2023'te bedelsiz transferle Barcelona'ya imza atmadan önce Manchester City formasıyla 304 maça çıktı ve 5 Premier League şampiyonluğu ile 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Barcelona'da geçirdiği bir sezonun ardından, Etihad'a döndüğü ikinci dönemde ise beklenen başarıyı elde edemedi. Bu sezon, Manchester City ile 18 lig maçına çıkan İlkay, sadece 1 asist yapabildi.

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