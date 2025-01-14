İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre, adı daha önce Galatasaray ile anılan İlkay Gündoğan'ın Cim-Bom'a transfer olacağı iddia edildi. Haberde, Sarı-Kırmızılılar'ın, 34 yaşındaki başarılı orta saha oyuncusunun İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den aldığı haftalık maaşı olan 180 bin euroyu (yıllık 5 milyon euro) karşılamaya hazır olduğu belirtildi. Ayrıca, kariyerinin sonlarına yaklaşan İlkay için Galatasaray'ın bu transfer hamlesinin doğru bir adım olduğu da ifade edildi.

KARİYERİ 2 YIL UZAYABİLİR

Haberin detaylarında şu bilgiler yer aldı: "Türk asıllı futbolcu İlkay Gündoğan için yapılan teklif, kariyerini iki yıl uzatmak anlamına geliyor. Eğer oyuncu İngiliz ekibi Manchester City'de kalmaya karar verirse, futbolu bırakıp Pep Guardiola'nın teknik ekibine katılma ihtimali de bulunuyor. G.Saray taraftarı olarak büyüyen İlkay Gündoğan için bu, zor bir karar olacaktır. Başarılı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro olarak belirleniyor."

18 MAÇTA SADECE 1 ASİST YAPTI

İlkay Gündoğan, 2023'te bedelsiz transferle Barcelona'ya imza atmadan önce Manchester City formasıyla 304 maça çıktı ve 5 Premier League şampiyonluğu ile 1 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadı. Barcelona'da geçirdiği bir sezonun ardından, Etihad'a döndüğü ikinci dönemde ise beklenen başarıyı elde edemedi. Bu sezon, Manchester City ile 18 lig maçına çıkan İlkay, sadece 1 asist yapabildi.