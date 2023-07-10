Galatasaray, sezon öncesi hazırlık maçları kapsamında Macaristan ekibi Kisvarda ile kozlarını paylaşacak. Avusturya'nın Graz kentinde 18 Temmuz'a kadar çalışmalarını sürdürecek ve üç hazırlık karşılaşmasına çıkacak Sarı-kırmızılı ekibin kamp kadrosunda; Alexandru Cicaldau, Taylan Antalyalı, Oğulcan Çağlayan ve Christian Luyindama yer almadı. Peki Galatasaray Kisvarda maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray GS Kisvarda hazırlık maçı hangi kanalda? İşte detaylar...

GALATASARAY KİSVARDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-Kırmızılı ekip, kamp yapmak için gittiği Avusturya'daki ilk hazırlık maçında Macaristan ekibi Kisvarda ile karşılaşacak.

Galatasaray - Kisvarda maçı 10 Temmuz Pazartesi günü saat 20:30'da oynanacak.

GALATASARAY GS KİSVARDA HAZIRLIK MAÇI HANGİ KANALDA?



Müsabaka GS TV'den canlı yayınlanacak.

Sarı-kırmızılılar sezonun ilk hazırlık maçında İngiltere Championship ekiplerinden Hull City ile karşılaşmış ve rakibine 4-3 mağlup olmuştu.

Galatasaray Kisvarda maçı Graz'daki Merkur Arena'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak ve GSTV'den canlı yayınlanacak.

Galatasaray'ın Avusturya'daki maç programı ise şu şekilde:

10 Temmuz Pazartesi

Galatasaray-Kisvarda (Merkür Arena)

14 Temmuz Cuma

Austria Wien-Galatasaray (Generali Arena)

18 Temmuz Salı

Sturm Graz-Galatasaray (Merkür Arena)