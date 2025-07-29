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Spor

Galatasaray, Köhn'ün bonservisini belirledi

Galatasaray'ın, Bundesliga ekiplerinden Köln'ün talip olduğu Derrick Köhn için en az 5 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği öne sürüldü.

Haber Merkezi29 Temmuz 2025 Salı 01:50 - Güncelleme:
Galatasaray, Köhn'ün bonservisini belirledi
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Galatasaray, sol bek oyuncusu Derrick Köhn için Almanya'dan gelen resmi teklifi kabul etmedi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre; Bundesliga ekiplerinden Köln, Derrick Köhn'ü kadrosuna katmak için sarı-kırmızılılara teklif sundu. Ancak Galatasaray, teklif edilen bedeli yetersiz bulduğu için teklifi reddetti.

EN AZ 5 MİLYON EURO

Haberde Galatasaray'ın, Köhn'ün transferinden en az 5 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği bilgisi de paylaşıldı.

SÖZLEŞMESİ 2026'YA KADAR DEVAM EDİYOR

2023/24 sezonunun devre arasında 3 milyon 350 bin euro bonservis bedeli karşılığında Hannover 96'dan transfer edilen Derrick Köhn'ün, Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunuyor.

KÖHN'ÜN PERFORMANSI

Geride kalan sezonu Werder Bremen'de kiralık olarak geçiren 25 yaşındaki sol bek, Alman ekibiyle toplam 30 maça çıktı ve 1597 dakika sahada kaldı. Köhn, bu süreçte 2 gol ve 2 asistlik katkı sağladı.

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