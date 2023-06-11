Galatasaray, Konstantinos Tsimikas'ı istiyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, öncelikli şekilde takviye planladığı bölgelere yönelirken bu noktada yeni hedefini de belirlemiş durumda. Tsimikas için girişimlere başlayan Sarı-Kırmızılılar, kısa süre içerisinde oyuncunun kulübüyle de temaslarda bulunacak.

OYUNCU İLE GÖRÜŞMÜŞTÜ, SIRA KULÜBÜNDE

Kadrosunu Avrupa çapında bir sol bekle takviye etmek isteyen Galatasaray, rotayı İngiltere'ye çevirdi. Sarı-Kırmızılılar, Liverpool'un Yunan savunmacısı Tsimikas için görüşmelere başladı. 27 yaşındaki sol bekin menajeriyle önceki gün İstanbul'da masaya oturan ve transferde aşama kaydeden Galatasaraylı yöneticiler, birkaç gün içerisinde İngiliz kulübüyle de temasa hazırlanıyor.

ŞAMPİYONLUK YAŞAYACAK BİR TAKIM İSTİYOR

2020 yazında Liverpool'un Olympiakos'tan 13 milyon Euro'ya transfer ettiği 1.79 boyundaki savunmacı, Premier Lig'de iyi bir grafik ortaya koydu. Son sezonunda ilk 11'de şans bulmakta zorlanan Tsimikas, düzenli oynayacağı, şampiyonluk yarışı veren takımlardan birine gitmek istiyor. Aynı zamanda Yunanistan Milli Takımı'nın da sol beki olan 27 yaşındaki futbolcunun transferi için Galatasaray'da girişimler resmen başladı. Sarı-Kırmızılı yöneticiler, önceki gün Tsimikas'ın menajerini İstanbul'da ağırladı ve taraflar burada transfer yemeği yediler.

BONSERVİSİYLE İSTİYOR

Kulübe yakın kaynaklar, İstanbul'daki toplantıdan kesin bir mutabakat çıkmadığını belirtiyor. Ancak sürecin olumlu ilerlediği de gelen haberler arasında. Tsimikas'ın maliyetiyle ilgili bazı pürüzler olduğu ve Galatasaray Yönetimi'nin birkaç gün içerisinde Liverpool'la da temasa geçeceği öğrenildi. Sarı-Kırmızılılar bu transferi mutlaka bonservisle birlikte bitirmek istiyor. Bu nedenle Liverpool'un Galatasaray'a vereceği cevap da transferde belirleyici unsur olacak.

TELLES VE ALEX SANDRO DA VAR

Cim Bom her ne kadar rotayı Yunanistan'a çevirse de, sol bek adayları arasında Alex Sandro ile Alex Telles de üst sıralardaki yerini koruyor. Galatasaraylı yetkililer, her iki Brezilyalı yıldızla da görüşmelerini ara vermeden sürdürüyor. Bir yandan oyuncularla ikna sürecine devam eden Sarı-Kırmızılılar, diğer taraftan Sandro'nun Juventus'la bağlarını koparmasını, Manchester United'ın da Telles ile vereceği son kararı bekliyor