Galatasaray, Konyaspor ile 49. kez karşılaşacak

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın evinde oynayacağı Konyaspor ile ligde 49. kez karşı karşıya gelecek.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray yarın saat 20.00'de RAMS Park'ta Konyaspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılılar, ligde namağlup 15 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Yeşil-beyazlılar ise 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonunda topladığı 7 puanla 9. sırada bulunuyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Alman ekibi Eintracht Frankfurt'a 5-1'lik skorla farklı kaybeden Galatasaray, Konyaspor maçında 3 puan alıp, moral bulma hedefinde.

49. randevu

Galatasaray ile Konyaspor, Süper Lig'de bugüne kadar 48 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 35 kez sahadan galip ayrılırken, yeşil-beyazlılar ise 5 defa rakibini mağlup etti. 8 karşılaşmada da eşitlik bozulmadı. Galatasaray'ın 92 golüne, Konyaspor 32 golle karşılık verdi.

Galatasaray ile Konyaspor, geçtiğimiz sezon 2'si Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere 4 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray 3 kez kazanırken, 1 müsabaka da berabere sona erdi.

REKABETTEN NOTLAR

İki takım arasındaki rekabette en farklı skorlu galibiyeti Galatasaray elde etti. Sarı-kırmızılılar, 16 Eylül 2007 tarihinde İstanbul'da oynanan mücadeleyi 6-0 kazandı. 5 Ocak 2021 tarihinde Konya'da Konyaspor'un 4-3 galibiyetiyle sona eren maç ise rekabetteki en gollü karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

SÜPER LİG'DE YENİLMEZLİK SERİSİ

Galatasaray, Süper Lig'de en son geçtiğimiz sezon Beşiktaş'a deplasmanda kaybetti. Sarı-kırmızılılar, daha sonra oynadığı müsabakaları kazanırken, ligdeki 13 müsabakadan galip ayrıldı. Cimbom, Süper Lig'de son olarak geçtiğimiz hafta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.

Evinde mağlup olmuyor

Süper Lig'de iç sahada 2023-2024 sezonunun 37. haftasında Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Galatasaray, daha sonra yaptığı mücadelelerde yenilmedi. Bu maçın ardından evinde geçtiğimiz sezon 18, bu sezon da 2 maça çıkan sarı-kırmızılılar, 17 galibiyet, 3 beraberlik aldı.

EN ÇOK GOL ATAN, EN AZ GOL YİYEN TAKIM

Galatasaray, Süper Lig'de oynadığı karşılaşmalarda hem hücumda hem de defansta gösterdiği başarılı performansla dikkat çekiyor. Sarı-kırmızılılar, ligde oynadığı 5 müsabakada rakip fileleri 15 kez havalandırırken, bu alanda ilk sırada bulunuyor. Ligde 5 maçın 4'ünde kalesini gole kapatan Cimbom, 1 golle de en az gol yiyen takım olarak yer alıyor.

3 FUTBOLCUDAN 3'ER GOL

Galatasaray'da Mauro Icardi, Barış Alper Yılmaz ve Eren Elmalı, ligde takımın en golcü futbolcuları olarak göze çarpıyor. Sarı-kırmızılılarda Victor Osimhen 2, Leroy Sane, Yunus Akgün ile Davinson Sanchez de 1'er gol sevinci yaşadı. Ayrıca Fatih Karagümrük maçında da Fatih Kurucuk kendi kalesine attı.

OKAN BURUK İLE RECEP UÇAR, 7. KEZ RAKİP

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ile Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, bugüne kadar 6 kez rakip oldu. Bu mücadelelerde Buruk, Galatasaray'ı, Uçar da Ümraniyespor ve Konyaspor'un başındaydı. Geride kalan 6 maçta Buruk 5 kez kazanırken, 1 müsabakada berabere tamamlandı.

YASİN KOL DÜDÜK ÇALACAK

Galatasaray ile Konyaspor arasında oynanacak karşılaşmayı hakem Yasin Kol yönetecek. Kol'un yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ile Bahtiyar Birinci yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yiğit Arslan olacak.