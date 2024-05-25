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Spor

Galatasaray, Konyaspor maçına hazır

Süper Lig'in 38. haftasında Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

25 Mayıs 2024 Cumartesi 16:22 - Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor maçına hazır
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Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Konyaspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında yarın saat 19.00'da Konyaspor'a konuk olacak.

Galatasaray, bu sezon Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar 37 maça çıktı. Bu karşılaşmalardan 32 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 99 puan topladı ve 1. sırada yer aldı.

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