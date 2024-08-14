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Spor

Galatasaray, Konyaspor mesaisinde

Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Konyaspor'a konuk olacak olan Galatasaray maçın hazırlıklarına teknik direktör Okan Buruk yönetiminde devam etti.

IHA14 Ağustos 2024 Çarşamba 11:49 - Güncelleme:
Galatasaray, Konyaspor mesaisinde
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Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşen idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Konyaspor maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.

İdmana yalnızca sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Davinson Sanchez katılmadı.

Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

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