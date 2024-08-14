Galatasaray, Konyaspor mesaisinde

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynayacağı Konyaspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri'nde ilk 20 dakikası basına açık gerçekleşen idman, dinamik ısınmayla başladı. Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışması yapıldı. Antrenmanın basına kapalı kısmında ise Konyaspor maçının taktik çalışması üzerinde duruldu.
İdmana yalnızca sağ arka adalesinden sakatlık yaşayan ve tedavisi devam eden Davinson Sanchez katılmadı.
Sarı-kırmızılılar, Konyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.