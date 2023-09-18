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Spor

Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Bulgar hakem Georgi Kabakov yönetecek.

IHA18 Eylül 2023 Pazartesi 11:44 - Güncelleme:
Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda sahasında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile oynayacağı karşılaşmayı Bulgaristan Futbol Federasyonu'ndan Georgi Kabakov yönetecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda Galatasaray, 20 Eylül Çarşamba günü saat 19.45'te Kopenhag ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak bu zorlu mücadelede Bulgar hakem Georgi Kabakov düdük çalacak. Kabakov'un yardımcılıklarını Martin Margaritov ve Diyan Valkov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Georgi Ginchev olacak.

Maçta VAR koltuğunda Ivaylo Stoyanov, AVAR'da da Dragomir Draganov oturacak.

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