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Spor

Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin son haftasında oynayacağı Kopenhag karşılaşmasında İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

10 Aralık 2023 Pazar 12:38 - Güncelleme:
Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.

İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;

Galatasaray 1-2 Barcelona

Galatasaray 0-1 Real Madrid

Türkiye 1-1 Ermenistan

Hollanda 6-1 Türkiye

Macaristan 3-1 Türkiye

Kopenhag 3-0 Başakşehir

Atromitos 0-1 Fenerbahçe

Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor

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