Galatasaray-Kopenhag maçının hakemi belli oldu

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Kopenhag ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 6. ve son haftasında 12 Aralık Salı günü deplasmanda Danimarka'nın Kopenhag ekibiyle yapacağı maçı, İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, başkent Kopenhag'daki Parken Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak müsabakada düdük çalacak Daniele Orsato'nun yardımcıları Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini olacak.
İşte İtalyan hakemin daha önce yönettiği maçlar;
Galatasaray 1-2 Barcelona
Galatasaray 0-1 Real Madrid
Türkiye 1-1 Ermenistan
Hollanda 6-1 Türkiye
Macaristan 3-1 Türkiye
Kopenhag 3-0 Başakşehir
Atromitos 0-1 Fenerbahçe
Athletic Bilbao 0-0 Trabzonspor