Galatasaray Kopenhag maçı için hazırlıklar tamamlandı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda Bayern Münih, Manchester United ve Kopenhag ile eşleşen Galatasaray'ın 23 kişilik kadrosu belli oldu. Galatasaray Kopenhag maçının muhtemel 11'lerinde İngiltere'nin Tottenham Hotspur takımından transfer edilen Tanguy Ndombele de yer aldı. Peki Galatasaray Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın saati ve muhtemel 11'i

GALATASARAY KOPENHAG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?



Galatasaray, sahasında Danimarka'nın Kopenhag takımını ağırlayacak. Sarı Kırmızılı takım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubunun ilk maçını Kopenhag ile yapacak. Saat 19.45'te başlayacak olan mücadele EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak.

Şampiyonlar Ligi A grubu ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşılaşacak olan sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i de belli oldu.

GALATASARAY-KOPENHAG MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Galatasaray: Muslera; Boey, Nelsson, Abdulkerim; Angelino; Torreira, Ndombele, Kerem; Ziyech, Icardi, Zaha

Kopenhag: Grabara; Meling, Vavro, Diks, Jelert; Falk, Gonçalves, Elyounoussi; Achouri, Oskarsson, Bardghji

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu şu şekilde:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Davinson Sanchez, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Wilfried Zaha, Mateus Tete, Hakim Ziyech, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Tanguy Ndombele, Barış Alper Yılmaz, Dries Mertens, Mauro Icardi, Cedric Bakambu.

Leo Dubois, Fredrik Midtsjö ve Halil Dervişoğlu ise kadroya giremedi.