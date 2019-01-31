Galatasaray, Kostas Mitroglou'nun maliyetini açıkladı

Galatasaray, Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Mitroglou için toplam 4.1 milyon euro garanti ücret ödenecek.

İşte Galatasarya'dan KAP'a yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.

Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."