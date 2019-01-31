Galatasaray, Kostas Mitroglou'nun maliyetini açıkladı
Galatasaray, Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi.
Galatasaray, Mitroglou'nun 1.5 yıllığına kiralandığını borsaya bildirdi. Mitroglou için toplam 4.1 milyon euro garanti ücret ödenecek.
İşte Galatasarya'dan KAP'a yapılan açıklama:
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir.
Kamuoyuna Saygıyla duyurulur."
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