Galatasaray Kostas Mitroglou'nun peşine düştü

Son saatlere girilirken elindeki alternatiflerin tümüyle temasa geçen ve son tekliflerini ileten Galatasaray'ın gündeminde yer alan isimlerden Kostas Mitroglou'na yaptığı teklif de ortaya çıktı.

Fransız ve Yunan basını, Galatasaray'ın 30 yaşındaki oyuncu için Marsilya'ya 1,5 yıllık bir kiralama teklifi yazdığını belirtirken, oyuncuya ise reddedilmesi zor bir sözleşme önerildiğini yazdı.

Galatasaray'ın, tecrübeli oyuncuya yıllık 3,5 milyon euro garanti ücret ile birlikte 500 bin euro da bonus ödemeyi garanti ettiği ifade edildi. Öte yandan forma giydiği her maç için de 10 bin euro bonusun önerildiği kaydedildi.

Oyuncunun Galatasaray'ın yaptığı tekliften memnun olduğu da vurgulandı.

ESKİ TAKIMI BENFICA DA İSTİYOR

Yunan golcü için eski takımı Benfica da girişimlerde bulunurken, Olympiakos'un rakamlar nedeniyle transferden çekildiği bilgisi paylaşıldı.

Mario Balotelli transferi sonrasında golcülerinden biriyle yollarını ayırması beklenen Marsilya'da bu sezon 19 resmi maçta 737 dakika süre alan tecrübeli futbolcu, 3 kez ağları sarstı.