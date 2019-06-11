Galatasaray'da divan kurulu toplanıyor
Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı yapılacak.
Galatasaray Kulübünün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı, 12 Haziran Çarşamba günü yapılacak.
Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki basketbol salonunda düzenlenecek toplantıda, sarı-kırmızı kulüp ile bağlı ortaklarının mali, idari, sportif raporları hakkında yönetim ve denetim kurulu sunum gerçekleştirecek.
Galatasaray Futbol Takımı'nın geride kalan sezonda kazandığı Süper Lig ve Türkiye Kupası şampiyonlukları da gündem maddelerinde yer alacak.
Toplantı öncesinde sarı-kırmızılı kulüp, üyeler için düzenleyeceği toplu piknikle çifte şampiyonluğu kutlayacak.
(AA)
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