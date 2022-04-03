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  • Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması
Spor

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce'den Kerem Aktürkoğlu açıklaması

Süper Lig'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük'ü 2-0 yenen Galatasaray'da kulüp doktoru sakatlanarak oyundan ayrılan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu hakkında açıklama yaptı.

DHA3 Nisan 2022 Pazar 00:19 - Güncelleme: 3 Nisan 2022 Pazar 00:19
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Fatih Karagümrük maçında sakatlanarak oyundan çıkan Kerem Aktürkoğlu'nun pazartesi günü MR'ının çekileceğini belirtti.

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Galatasaray, sahasında VavaCars Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında sakatlanarak 35'inci dakikada yerini Emre Kılınç'a bırakan Kerem Aktürkoğlu'nun son durumuyla ilgili olarak Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, açıklamada bulundu. İnce, tecrübeli oyuncunun kasık ağrısı olduğunu belirterek, "Kasık ağrısı oldu, çıkardık. Pazartesi MR'ını çekeceğiz ve daha sonra duruma bakacağız." ifadelerini kullandı.

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