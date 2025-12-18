İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Galatasaray kupada 7 maçtır kaybetmiyor

Türkiye Kupası'nda Başakşehir engelini tek golle aşan Galatasaray2ın turnuvadaki yenilmezlik serisi 7 maça çıktı.

18 Aralık 2025 Perşembe 23:12
Galatasaray kupada 7 maçtır kaybetmiyor


Galatasaray, Türkiye Kupası'ndaki namağlup serisini 7 maça çıkardı.

Son olarak kupada 29 Şubat 2024'te Fatih Karagümrük'e mağlup olan Galatasaray, sonrasında organizasyonda çıktığı 7 maçta 5 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

RAMS BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ÜST ÜSTE 4. MAÇINI KAZANDI

Galatasaray, RAMS Başakşehir'i resmi maçlarda üst üste 4. kez mağlup etti.

Sarı-kırmızılı ekip, son 3 Süper Lig maçında RAMS Başakşehir'i 2'şer kez 2-1, 1 kez de 2-0 mağlup etti. Bu maçı 1-0 kazanan Galatasaray, böylece rakibini üst üste 4 resmi maçta yenmeyi başardı.

8 MAÇTIR BAŞAKŞEHİR'E KAYBETMİYOR

Galatasaray, turuncu-lacivertli ekibe karşı mağlup olmama serisini 8 maça çıkardı.

Son olarak rakibine 5 Nisan 2023'teki Ziraat Türkiye Kupası maçında yenilen sarı-kırmızılı ekip, sonrasında rakibiyle 6 Süper Lig ve 1 kupa maçı oynadı.

Galatasaray, bu maçların 6'sını kazanırken sadece 1 kez rakibiyle berabere kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu karşılaşmayı kazanmasıyla RAMS Başakşehir'e karşı namağlup serisini 8 müsabakaya çıkardı.

