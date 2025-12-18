İSTANBUL 13°C / 6°C
Spor

Galatasaray kupada Başakşehir'i ilk kez yendi

Ziraat Türkiye Kupası'nda daha önce 4 kez Başakşehir ile karşılaşan Galatasaray, bu akşam aldığı 1-0'lık galibiyetle rakibini ilk kez mağlup etti.

18 Aralık 2025 Perşembe 22:47
Galatasaray kupada Başakşehir'i ilk kez yendi
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda RAMS Başakşehir ile 4. kez karşılaşırken, ilk kez rakibini mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk haftasında Galatasaray, RAMS Park'ta Başakşehir ile mücadele etti. Sarı-kırmızılılar sahadan Ahmed Kutucu'nun attığı golle 1-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu maçla birlikte iki takım, Türkiye Kupası'nda 4. kez rakip oldu. Aslan, bu sonuçla turuncu-lacivertlileri kupada ilk kez mağlup etti.

Diğer müsabakaların 2'sini Başakşehir kazanırken, 1 maç da berabere sona erdi.

