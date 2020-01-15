İSTANBUL 11°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,8993
  • EURO
    6,5624
  • ALTIN
    294.317
  • BIST100
    120745
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler
Spor

Galatasaray kupada Çaykur Rizespor deplasmanında! Muhtemel 11'ler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkıyor.

15.01.2020  11:24 - Güncelleme: 15.01.2020  11:24

Ziraat Türkiye Kupası son 16 Turu ilk maçında Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına konuk oluyor.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20:30'da başlayacak. ATV'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın hakemi ise Halis Özkahya...

Galatasaray'ın eksikleri

Sarı kırmızılı takımda yeni transferler Onyekuru, Sekidika ve Saracchi yabancı kontenjanı dolu olduğu için bu maçın kadrosuna alınmadı.

Uzun bir sürenin ardından Emre Akbaba ve Martin Linnes'in maç kadrosunda olması bekleniyor.

Muhtemel 11'ler

Çaykur Rizespor: Gökhan, Moroziuk, Aberhoun, Talbi, Melnjak, Abdullah, Boldrin, Umar, Samudio, Oğulcan, Skoda

Galatasaray: Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Nagatomo, Lemina, Seri, Taylan, Feghouli, Ömer, Falcao

Yolcu minibüsünü kullanırken, araç içi ekrandan okey oynadı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek
Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Komşuda Kanal İstanbul paniği: Dengeler değişecek

Sert tepki gösterdi
Sert tepki gösterdi

Sert tepki gösterdi

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı
Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Yeni görüntüler bir gerçeği daha ortaya çıkardı

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında

Sudan'da darbe girişimi bastırıldı: 43 istihbaratçı gözaltında
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.