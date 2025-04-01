Galatasaray, kupada Fenerbahçe deplasmanında

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Galatasaray yarın saat 20.45'te Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Ligde son olarak deplasmanda Beşiktaş'a mağlup olan sarı-kırmızılılar, kupada sarı-lacivertlileri evinde eleyerek tekrar moral bulmak istiyor.

KUPA YOLU

Galatasaray, Türkiye Kupası'na bu sezon grup aşamasından başladı. Sarı-kırmızılılar, C Grubu'nda Başakşehir, Konyaspor ve Boluspor ile karşılaşırken, 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan topladı. Aslan, grubunu ikinci sırada tamamladı ve çeyrek finale yükseldi.

VİCTOR OSİMHEN 26 GOL ATTI

Galatasaray'ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, bu sezon attığı gollerle sarı-kırmızılıların en golcü oyuncusu olarak yer alıyor. Osimhen, Trendyol Süper Lig'de 20, UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere toplam 26 gol kaydetti. Aslan'da ayrıca Barış Alper Yılmaz ile Yunus Akgün de 11'er gol sevinci yaşadı.

KUPADA GOLLER 6 FARKLI İSİMDEN

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda oynadığı 3 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırırken, bu gollerin hepsi farklı oyunculardan geldi. Sarı-kırmızılılarda söz konusu golleri; Alvaro Morata, Abdülkerim Bardakcı, Davinson Sanchez, Ahmed Kutucu, Yusuf Demir ve Eyüp Aydın kaydetti.

BU SEZON 5 DERBİ OYNADI

Galatasaray, bu sezon 4'ü Süper Lig, 1'i de TFF Süper Kupa olmak üzere toplam Fenerbahçe ile Beşiktaş ile 5 derbiye çıktı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan müsabakalarda 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik aldı.

SON 3 MAÇTA KADIKÖY'DE KAYBETMEDİ

Galatasaray, Fenerbahçe ile Ülker Stadyumu'nda oynadığı son 3 mücadelede mağlup olmadı. Sarı-kırmızılılar söz konusu müsabakalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Cimbom, rakibine karşı deplasmandaki son yenilgisini ise 10 Nisan 2022 tarihinde 2-0'lık skorla yaşadı.