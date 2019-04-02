13°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5434
  • 6,2188
  • 229.611
  • 94.651
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Galatasaray kupada Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
 
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi A Spor'dan naklen yayınlanacak. 
 
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
 
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.
 
Galatasaray; Fernando Muslera ve Belhanda'nın tedavi altında olduğunu açıkladı. Mitroglou'nun, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı duyurulurken Diagne'nin özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
 
MUHTEMEL 11'LER
 
Galatasaray: İsmail - Mariano - Luyindama - Marcao - Linnes - Ndiaye - Belhanda - Emre Akbaba - Feghouli - Onyekuru - Sinan Gümüş (Diagne)
 
Yeni Malatyaspor: Farnolle - Mustafa - Seth - Bülent - Guilherme - Murat - Pereira - Donald - Robin - Ömer - Adem Büyük

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak, adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan CHP adayı Bucak, adliyeye sevk edildi

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

'İtiraz olmayan yerlerde mazbatalar verilecek'

İki ilde daha seçime itiraz edildi

İki ilde daha seçime itiraz edildi

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulaları çıktı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulaları çıktı

Teröristbaşı Öcalan sempatizanı, HDP-CHP ittifakıyla seçildi

Teröristbaşı Öcalan sempatizanı, HDP-CHP ittifakıyla seçildi

AK Parti'nin CHP'den aldığı ilçede CHP'liler birbirine girdi

AK Parti'nin CHP'den aldığı ilçede CHP'liler birbirine girdi

Bu köyden 2 başkan çıktı

Bu köyden 2 başkan çıktı

HDP Adana İl Başkanlığı terör örgütü PKK'nın kampına dönmüş

HDP Adana İl Başkanlığı terör örgütü PKK'nın kampına dönmüş
 

POPÜLER HABERLER

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

AK Parti´den ´Canımın içi Türkiyem´ klibi

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

Google bir uygulamasının daha fişini çekti

Dünyanın ve Türkiye'nin en değerli kulüpleri belli oldu! İşte liste...

Dünyanın ve Türkiye'nin en değerli kulüpleri belli oldu! İşte liste...

Bu insanların ölen yakınlarına yaptıklarına inanamayacaksınız

Bu insanların ölen yakınlarına yaptıklarına inanamayacaksınız

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA