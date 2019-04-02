Galatasaray kupada Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler...
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçında Galatasaray, Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.
Türk Telekom Stadı'nda saat 20.00'de oynanacak mücadeleyi A Spor'dan naklen yayınlanacak.
Galatasaray-Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasını hakem Halil Umut Meler yönetecek.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçları ise 24-25 Nisan'da yapılacak.
Galatasaray; Fernando Muslera ve Belhanda'nın tedavi altında olduğunu açıkladı. Mitroglou'nun, fizyoterapistler eşliğinde sahada koşu çalışmalarına başladığı duyurulurken Diagne'nin özel program dahilinde çalıştığı belirtildi.
MUHTEMEL 11'LER
Galatasaray: İsmail - Mariano - Luyindama - Marcao - Linnes - Ndiaye - Belhanda - Emre Akbaba - Feghouli - Onyekuru - Sinan Gümüş (Diagne)
Yeni Malatyaspor: Farnolle - Mustafa - Seth - Bülent - Guilherme - Murat - Pereira - Donald - Robin - Ömer - Adem Büyük
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