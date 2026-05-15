Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da kutlama heyecanı bugün yaşanacak.

Saat 15.00'te Galatasaray Lisesi'nden hareket edecek kortejle kutlamalar başlayacak. 18.00'de RAMS Park'ta kapılar açılacak ve stadyum içi etkinlikler start alacak. 19.05'te ise DJ Suat Ateşdağlı performansı eşliğinde futbolcular sahaya çıkarak taraftarı selamlayacak. Sarı-Kırmızılılar, saat 20.30'da Süper Lig şampiyonluk kupasını görkemli bir törenle kaldırmayı planlıyor. Sonrasında eğlence devam edecek ve birçok sanatçı sahne alacak.

SAAT 19.05'TE BAŞLAYACAK

Sarı-kırmızılı kulübün evi Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park'ta yapılacak etkinlik, kulübün kuruluş yılına gönderme yapacak şekilde saat 19.05'te başlayacak. Şampiyonluk kutlamasının Galatasaray Youtube ve BeIN Sports kanalından canlı yayınlanması bekleniyor. Kutlama gecesinde sahne alacak isimler arasında DJ Suat Ateşdağlı'nın performansı kesinleşirken, dünyaca ünlü şarkıcı Dua Lipa'nın da sahne alabileceği yönünde güçlü iddialar bulunuyor. Kulübün Dua Lipa'ya 4 şarkılık bir performans için 2 milyon dolarlık bir teklif götürdüğü belirtiliyor, ancak bu bilgi henüz resmiyet kazanmadı.

TRİBÜNLER TAMAMEN DOLU

Sosyal medyada Emir Can İğrek, Mustafa Ceceli & Lemina düeti, Osimhen ve Icardi gibi isimlerin de özel şovlar yapabileceği konuşuluyor. "Dört Dörtlük Gece" sloganıyla planlanan şampiyonluk kutlamaları, Galatasaray taraftarları tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Organizasyonda özel sahne şovları, ışık gösterileri, müzik performansları ve futbolcuların taraftarla buluşacağı anların yer alması bekleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, biletlere yoğun ilgi göstermiş durumda. CimBom, tribünlerin tamamen dolu olduğu bir akşamda kutlama yapmaya hazırlanıyor.