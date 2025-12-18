Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk maçında Başakşehir'i konuk etti. Sarı kırmızılılar zorlu mücadeleden 1-0'lık skorla galip ayrıldı.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 22'nci dakikada Ahmed Kutucu kaydetti. Milli futbolcu bu sezon sarı kırmızılı formayla ilk kez fileleri havalandırdı.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray turnuvanın grup aşamasına 3 puanla başladı. Nuri Şahin yönetimindeki Başakşehir ise ilk sınavından puansız ayrıldı.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nın 2'nci haftasında Fethiyespor'a konuk olacak. Başakşehir ise sahasında Boluspor'u ağırlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası A Grubu ilk hafta maçında RAMS Başakşehir'i konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'de son karşılaşmaya göre 6 değişiklik yaptı.

Sarı-kırmızılı ekip, RAMS Park'taki maça Günay Güvenç, Roland Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Gabriel Sara, Leroy Sane, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu ve Mauro Icardi 11'i ile sahaya çıktı.

Galatasaray'ın yedek kulübesinde ise Batuhan Şen, Davinson Sanchez, Yunus Akgün, Yusuf Demir, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün yer aldı.

SON MAÇIN 11'İNE GÖRE 6 DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'de son oynadıkları Hesap.com Antalyaspor maçının 11'ine göre 6 değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Antalyaspor maçında ilk 11'de görev alan Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'den 2025 Afrika Uluslar Kupası'na gittikleri için yararlanamadı.

Ayrıca Antalyaspor'a karşı 11'de görev alan diğer oyunculardan Yunus Akgün, Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Sanchez de Buruk'un tercihiyle bu karşılaşmada yedek kulübesinde yer aldı.

Tecrübeli teknik adam, bu futbolcular yerine Arda Ünyay, Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz, Sara, Ahmed Kutucu ve Icardi'yi sahaya sürdü.

AHMED KUTUCU, BU SEZON İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın 25 yaşındaki hücum oyuncusu Ahmed Kutucu, bu sezon ilk kez 11'de şans buldu.

Ocak ayında Galatasaray'ın kadrosuna dahil olan Ahmed Kutucu, sezon başından beri sarı-kırmızlı formayla 5 Süper Lig ve 1 UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında görev aldı. Milli oyuncu, söz konusu 6 karşılaşmaya da sonradan dahil oldu.

Ahmed Kutucu, RAMS Başakşehir karşısında bu sezon ilk kez 11'de görev aldı.

ARDA İLE GÖKDENİZ, SARI-KIRMIZILI FORMAYLA İLK KEZ 11'DE

Galatasaray'ın genç oyuncuları Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz, sarı-kırmızılı formayla ilk kez 11'de sahaya çıktı.

Arda Ünyay, bu sezon 1 Şampiyonlar Ligi ve 6 Süper Lig karşılaşmasına sonradan girdi. Genç savunma oyuncusu, bu karşılaşmaya kadar Galatasaray kariyerinde hiç ilk 11'de görev alamadı.

Bu sezon A Takım'da henüz süre alamayan Gökdeniz Gürpüz ise RAMS Başakşehir karşılaşmasıyla ilk kez sarı-kırmızılı formayla 11'de kendine yer buldu.

OKAN BURUK, 4 GENÇ OYUNCUYU MAÇ KADROSUNA DAHİL ETTİ

Sarı-kırmızılıların tecrübeli çalıştırıcısı Okan Buruk, Arda Ünyay ile Gökdeniz Gürpüz dışında 4 genç oyuncuyu maç kadrosuna aldı.

Galatasaray'ın genç oyuncuları Necati Oğulcan Yançel, Yusuf Dağhan Kahraman, Ege Araç ve Cihan Akgün, RAMS Başakşehir karşısında yedek kulübesinde görev bekledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

9. dakikada Sallai'nin ceza yayı önünden yaptığı sert vuruşta kaleci Muhammed sağına uzanarak topu kornere çeldi.

14. dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışı sol çaprazından sert şutunda savunma araya girerek topu kornere gönderdi.

22. dakikada Galatasaray öne geçti. Sane'nin pasında topla buluşan Ahmed Kutucu, yayın solundan ceza sahasına girdi. Onur Bulut'tan sıyrılan Ahmed, Hamza Güreler'in önünde sol çaprazdan yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Muhammed Şengezer'in sağından filelerle buluşturdu. 1-0.

29. dakikada RAMS Başakşehir, net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Ünyay'ın ceza yayının solunda kaptırdığı topun sahibi olan Ömer Ali Şahiner, bekletmeden pasını Bertuğ Yıldırım'a verdi. Sol çaprazdan ceza sahasına giren Bertuğ, meşin yuvarlağı penaltı noktası civarındaki Shomurodov'a aktardı. Özbek oyuncunun uygun durumda çıkardığı şutta top yandan auta gitti.

Galatasaray, karşılaşmanın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

58. dakikada Ivan Brnic'in sol çaprazdan uzak direğe yaptığı vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı kornere çeldi.

61. dakikada Galatasaray ikinci gole çok yaklaştı. Torreira'nın kendi yarı sahasından uzun pasında sağ kanattan hareketlenen Barış Alper Yılmaz, topu kontrol edip çaprazdan ceza sahasına girdikten hemen sonra altıpas çizgisi önündeki Icardi'yi gördü. Arjantinli oyuncunun karşı karşıya yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muhammed Şengezer'den döndü. Icardi'nin havalanan topa son çizgi üzerinde dar açıdan yaptığı vuruşta Muhammed, topu kornere tokatladı.

70. dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Hamza Güreler'in uzun pasında sağ çaprazdan savunmanın arkasına hareketlenen Bertuğ Yıldırım, ceza sahasında kaleci Günay ile karşı karşıya kaldı. Bertuğ'un topu havalandırarak Günay'dan sıyrılmaya çalıştığı esnada araya giren Davinson Sanchez, meşin yuvarlağı kornere göndererek tehlikeyi savuşturdu.

90+4. dakikada Ebosele'nin sol çaprazdan ortasında Bertuğ Yıldırım'ın ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda kaleci Günay Güvenç, şık bir kurtarışa imza atarak gole izin vermedi.

Galatasaray, karşılaşmayı 1-0 kazandı.

Stat: RAMS Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mehmet Emin Tuğral, Esat Sancaktar

Galatasaray: Günay Güvenç, Sallai, Arda Ünyay, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Davinson Sanchez), Kazımcan Karataş, Gökdeniz Gürpüz (Dk. 71 Yunus Akgün), Sara, Sane (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), İlkay Gündoğan (Dk. 46 Torreira), Ahmed Kutucu (Dk. 84 Yusuf Demir), Icardi

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Onur Bulut, Opoku, Hamza Güreler, Ömer Ali Şahiner (Dk. 64 Fayzullayev), Berat Özdemir (Dk. 63 Onur Ergün), Kaluzinski, Da Costa (Dk. 74 Selke), Shomurodov (Dk. 64 Ebosele), Brnic (Dk. 74 Harit), Bertuğ Yıldırım

Gol: Dk. 22 Ahmed Kutucu (Galatasaray)

Sarı kartlar: Dk. 27 Sallai, Dk. 40 Ahmed Kutucu, Dk. 78 Arda Ünyay (Galatasaray)