  • Galatasaray kutlamalarında korkutucu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü...
Galatasaray kutlamalarında korkutucu anlar! Facianın eşiğinden dönüldü...

Trendyol Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da kutlamalar sırasında korku dolu anlar yaşandı. Üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yol alan şampiyon takım, bir üst geçit sırasında son derece tehlikeli anlar yaşadı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ15 Mayıs 2026 Cuma 20:44
Süper Lig'de 26. şampiyonluğunu kutlayan Galatasaray'da kutlamalarda korku dolu anlar yaşandı. Üstü açık otobüsle Rams Park'a doğru yol alan sarı kırmızılılarda, bir üst geçit sırasında futbolcular son derece tehlikeli anlar yaşadı.

YÜREKLER AĞZA GELDİ

Kutlama yolculuğu sırasında ise yürekleri ağza getiren bir olay meydana geldi. Galatasaraylı futbolcuları taşıyan üstü açık takım otobüsü, bir üst geçidin altından geçerken tehlikeli şekilde köprüye yaklaştı. Otobüsün üst kısmında bulunan futbolcular, son anda kafalarını eğerek olası bir facianın önüne geçti.

Özellikle bazı oyuncuların üst geçide santimetrelerle yaklaşması kısa süreli paniğe neden olurken, o anlar sosyal medyada da gündem oldu.

Bazı futbolcular ise büyük tepki gösterdi.

İŞTE O ANLAR

