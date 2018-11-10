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Galatasaray ligde ikinci galibiyetini aldı

Galatasaray, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 77-69 yendi.

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 77-69 yendi.

Turuncu-lacivertli ekip, bu sonuçla 4. yenilgisini yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip ise 2. galibiyetini elde etti.

Karşılaşma karşılıklı sayılarla başladı. Holloway'la sayılar bulan İstanbul Büyükşehir Belediyespor karşısında Hayes'le dış atışlardan basketler üreten Galatasaray, 5. dakikayı 14-8 üstün geçti. Etkili oyununu sürdüren ve 7. dakikada farkı çift hanelere (10-21) çıkartan sarı-kırmızılı ekip, ilk çeyreği de 25-13 önde tamamladı.

Hızlı hücumlardan bulduğu sayılarla ikinci çeyreğe 7-0'lık seriyle başlayan Galatasaray, 12. dakikada farkı 19 sayıya taşıdı: 13-32. Oyunu dengeleyen İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Semih Erden ve Holloway'ın pota altından kaydettiği sayılarla farkı azaltsa da sarı-kırmızılı ekip, soyunma odasına 44-34 üstün gitti.

İkinci yarıda boyalı alanı iyi savunan Galatasaray, Göksenin Köksal'ın pota altından ürettiği basketlerle 26. dakikada farkı 15 sayıya (42-57) çıkardı. Arapovic'in sayılarıyla üstünlüğünü sürdüren sarı-kırmızılı ekip, final periyoduna 61-52 üstün girdi.

Savunmaların sertleştiği son çeyrekte, Galatasaray, Hasan Emir Gökalp'ın basketiyle, 33. dakikada farkı yeniden çift hanelere taşıdı: 52-63. Holloway'ın iç ve dış atışlardan bulduğu sayılarla İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 39. dakikada farkı 4 sayıya (69-73) kadar indirse de Webster'ın sayılarıyla skor üstünlüğünü koruyan Galatasaray, sahadan 77-69 galip ayrıldı.

Karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu

Karşılaşma öncesi Büyük Önder Atatürk'ün ebediyete intikalinin 80'inci yılı dolayısıyla 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Öte yandan, İstanbul Büyükşehir Belediyesporlu ve Galatasaraylı oyuncular müsabakaya "80. yılında Atamızı özlem ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankartla çıktı.

(AA)

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