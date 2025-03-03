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  • Galatasaray ligde kritik viraja girdi! İşte Aslan'ı bekleyen zorlu fikstür
Spor

Galatasaray ligde kritik viraja girdi! İşte Aslan'ı bekleyen zorlu fikstür

Süper Lig'in 26. haftasında Kasımpaşa ile oynadığı maçı 3-3 berabere tamamlayan Galatasaray için tehlike çanları çalmaya başladı. Fenerbahçe ile puan farkını 4'e düşüren Galatasaray'ın önünde zorlu bir fikstür var. İşte sarı kırmızılı ekibin kalan maçları...

HABER MERKEZİ3 Mart 2025 Pazartesi 10:20 - Güncelleme:
Galatasaray ligde kritik viraja girdi! İşte Aslan'ı bekleyen zorlu fikstür
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Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılı takımın fikstürüne çevrildi.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.

FİKSTÜR ZORLU

Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.

İşte Galatasaray'ın Süper Lig'deki kalan 11 maçı;

Alanyaspor (Deplasman)

Antalyaspor

Beşiktaş (Deplasman)

Samsunspor (Deplasman)

Bodrum FK

Eyüpspor (Deplasman)

Sivasspor

Trabzonspor (Deplasman)

Kayserispor

Göztepe (Deplasman)

Başakşehir

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