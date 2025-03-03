Galatasaray'ın Süper Lig'de Kasımpaşa ile 3-3 berabere kalmasının ardından gözler sarı-kırmızılı takımın fikstürüne çevrildi.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, ligdeki ilk 4 maçın 3'ünü deplasmanda oynayacak.
FİKSTÜR ZORLU
Zorlu fikstürde önce Alanyaspor'a konuk olacak Galatasaray, arkasından Antalyaspor'u ağırlayacak. Sarı-kırmızılılar daha sonra Beşiktaş ve Samsunspor'a konuk olacak.
İşte Galatasaray'ın Süper Lig'deki kalan 11 maçı;
Alanyaspor (Deplasman)
Antalyaspor
Beşiktaş (Deplasman)
Samsunspor (Deplasman)
Bodrum FK
Eyüpspor (Deplasman)
Sivasspor
Trabzonspor (Deplasman)
Kayserispor
Göztepe (Deplasman)
Başakşehir