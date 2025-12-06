Galatasaray, ligde son 8 maçın 7'sinde gol yedi

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 8 maçın 7'sinde kalesinde gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında sadece 2 gol yiyen Galatasaray, sonrasındaki süreçte skor olarak istediğini alsa da kalesini gole kapatmakta zorlandı.

Galatasaray, 8. haftadaki Beşiktaş derbisiyle başlayan süreçte çıktığı son 8 lig müsabakasının 7'sinde en az 1 kez gol yedi. "Cimbom" bir mücadelede ise kalesini gole kapatmayı başardı. Söz konusu karşılaşmalarda 9 gol yiyen sarı-kırmızılı ekip, buna rağmen hala rakiplerine en az gol şansı veren 2. takımı konumunda bulunuyor.