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Spor

Galatasaray ligi 5. sırada bitirdi

PTT'yi 3-0 yenen Galatasaray HDI Sigorta, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 5. sırada tamamladı.

19 Nisan 2022 Salı 17:14 - Güncelleme: 19 Nisan 2022 Salı 17:15
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Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off 5-6'ncılık etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında PTT'yi 3-0 mağlup etti.

Böylece seriyi 2-0 kazanan Galatasaray HDI Sigorta, ligi 5. sırada bitirdi.

Sarı-kırmızılı takım, 2022-2023 sezonunda Challenge Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek. Sultanlar Ligi'ni 6. sırada tamamlayan PTT ise Balkan Kupası'na katılacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Ebru Kaya, Aylin Turnaoğlu

Galatasaray HDI Sigorta: İlkin Aydın, Zeynep Demirel, Caratasu, Vasilantonaki, Planinsec, Gamze Kılıç (Gizem Güreşen, Nilay Karaağaç)

PTT: İlayda Uçak, Dimitrova, Campos, Bahar Akbay, Sıla Çalışkan, Merve Tanyel (Simay Kurt, Semra Özer, Çağla Erdem, Rousseaux, Ceren Domaç)

Setler: 25-19, 25-11, 25-22

Süre: 73 dakika (25, 23, 25)

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