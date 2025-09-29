İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Galatasaray, Liverpool maçına hazır

Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın sahasında Liverpool'u konuk edecek Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 12:56 - Güncelleme:
Galatasaray, Liverpool maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci haftasında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının yapıldığı belirtildi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro olarak gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 22.00'de Liverpool ile karşılaşacak.

