Spor

Galatasaray, Liverpool maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Premier Lig ekibi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA9 Mart 2026 Pazartesi 14:55
Galatasaray, Liverpool maçına hazır
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edeceği müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı takım, antrenmanı tam kadro gerçekleştirdi.

Galatasaray, yarın RAMS Park'ta saat 20.45'te Liverpool ile karşılaşacak.

