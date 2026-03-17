Spor

Galatasaray, Liverpool maçına hazır

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarını tamamladı.

AA17 Mart 2026 Salı 13:46
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında İngiltere temsilcisi Liverpool ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık idman, dinamik ısınmayla başladı. 8'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde Liverpool maçının taktiksel organizasyonlarının üzerinde durulduğu öğrenildi.

İdmanda Brezilya Milli Takımı'na seçilen Gabriel Sara için kutlama yapıldı.

Galatasaray kafilesi, antrenmanın ardından İstanbul Havalimanı'ndan İngiltere'ye uçacak.

