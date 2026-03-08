İSTANBUL 11°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Mart 2026 Pazar / 20 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,0754
  • EURO
    51,2133
  • ALTIN
    7301.96
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
Spor

Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Liverpool maçında İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

HABER MERKEZİ8 Mart 2026 Pazar 12:40 - Güncelleme:
Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI

30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray

25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir

14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica

10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç

24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya

27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco

İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İran'a ağır bombardıman: Hamaney'in konutu böyle vuruldu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.