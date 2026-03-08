Galatasaray-Liverpool maçına İspanyol hakem

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 Mart Salı akşamı oynanacak olan Galatasaray – Liverpool karşılaşmasını İspanyol hakem Jesus Gil Manzano yönetecek.

Deneyimli hakemin daha önce yönettiği karşılaşmalarda Türk takımlarının aldığı sonuçlar ise dikkat çekiyor.

GIL MANZANO'NUN YÖNETTİĞİ TÜRK TAKIMLARI MAÇLARI

30.01.2025 – Ajax 2-1 Galatasaray

25.08.2022 – Fenerbahçe 4-1 Austria Wien

20.10.2020 – RB Leipzig 2-0 Başakşehir

14.02.2019 – Galatasaray 1-2 Benfica

10.09.2018 – Türkiye 3-2 İsveç

24.03.2017 – Türkiye 2-0 Finlandiya

27.07.2016 – Fenerbahçe 2-1 AS Monaco

İspanyol hakem, son olarak 30 Ocak 2025'te Ajax ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmada düdük çalmış ve sarı-kırmızılı ekip sahadan 2-1 mağlup ayrılmıştı.