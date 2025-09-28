İSTANBUL 21°C / 16°C
Spor

Galatasaray, Liverpool mesaisinde

Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında İngiliz takımı Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray maçın hazırlıklarına devam etti.

28 Eylül 2025 Pazar 14:41
Galatasaray, Liverpool mesaisinde
Galatasaray Futbol Takımı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında 30 Eylül Salı günü İngiltere temsilcisi Liverpool ile sahasında yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen ve dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Liverpool müsabakasının hazırlıklarını tamamlayacak. Sarı-kırmızılı ekip, 30 Eylül Salı günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Liverpool ile karşılaşacak.

