  • Galatasaray, Liverpool mesaisine devam ediyor
Galatasaray, Liverpool mesaisine devam ediyor

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü.

AA16 Mart 2026 Pazartesi 22:30 - Güncelleme:
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda İngiltere temsilcisi Liverpool ile karşılaşacak Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın topa sahip olma ve savunma organizasyonlarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

