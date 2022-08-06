İSTANBUL 29°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Ağustos 2022 Cumartesi / 9 Muharrem 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    17,9131
  • EURO
    18,2474
  • ALTIN
    1022.97
  • BIST100
    2750.49
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray, Lucas Torreira'yı duyurdu! Aslan bir transferi daha bitirdi
Spor

Galatasaray, Lucas Torreira'yı duyurdu! Aslan bir transferi daha bitirdi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Lucas Torreira için görüşmelere başlandığını açıkladı.

6 Ağustos 2022 Cumartesi 21:03 - Güncelleme:
ABONE OL

Galatasaray, Lucas Torreira transferini KAP'a bildirdi.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua'nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

ÖZEL UÇAKLA GELİYOR

Galatasaray'ın yeni transferlerinden Lucas Torreira, Milano Linate Prime Havalimanı'ndan özel uçağa bindi.

Lucas Torreira'nın yanında Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili Erden Timur ve sarı kırmızılı takımın eski futbolcularından Arda Turan da yer aldı.

Erden Timur ve Arda Turan ikilisi Milano'dan Brüksel'e geçecek ve orada Dries Mertens de bu uçağa binecek.

Galatasaray, her iki transferini de aynı anda İstanbul'a getirecek.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.