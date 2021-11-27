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Spor

Galatasaray Lukas Divis'i transfer etti

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli smaçör Lukas Divis'i kadrosuna kattı.

AA27 Kasım 2021 Cumartesi 14:29 - Güncelleme: 27 Kasım 2021 Cumartesi 14:29
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Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 35 yaş ve 2,01 metre boyundaki Slovak asıllı Rus smaçör ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldı.

Son olarak Axa Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden Allpower Akü Cizre Belediyespor'da forma giyen Divis, öncesinde Vlejbal Brno (2003-2006), VfB Friedrichshafen (2006-2009), Fenerbahçe (2009-2010), Jastrzebski Weigel (2010-2011), Lokomotiv Novosibirsk (2011-2018), Zenit (2018-2020) ve Dynamo-Lo (2020-2021) takımlarında oynadı.

Divis, Slovakya ve Rusya milli takımlarında da forma giydi.

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