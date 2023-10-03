Galatasaray'ın Manchester United karşısındaki muhtemel ilk 11'i belli oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray, Manchester United maçından 3 puan almak için mücadele edecek. Okan Buruk yönetimindeki takımın sahaya çıkacak ilk 11'i büyük ölçüde belli oldu. Peki Manchester United-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak? İşte Galatasaray'ın ilk 11'i
MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?
UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 2. hafta maçında temsilcimiz Galatasaray bu akşam deplasmanda "Kırmızı Şeytanlar" lakaplı Manchester United ile kozlarını paylaşacak.
Old Trafford Stadı'nda yapılacak Manchester United-Galatasaray maçı saat 22.00'de başlayacak.
GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Galatasaray maçı Exxen'de canlı olarak yayınlanacak. Manchester United-Galatasaray maçını Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak yönetecek.
MANCHESTER UNİTED-GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER
Manchester United: Altay Bayındır, Dalot, Varane, Lindelöf, Amrabat, Casemiro, Mount, Pellistri, Fernandes, Rashford, Hojlund
Galatasaray: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Tete, Kerem Aktürkoğlu, Zaha, IcardiGRUPTA GALATASARAY ÖNDE!
Gruptaki ilk maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag'ı konuk eden sarı-kırmızılı ekip, 2-0 geri düştüğü mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrıldı.
Kopenhag ile 2-2 berabere kalan Galatasaray 1 puanla üçüncü sırada yer alıyor.
Almanya'nın Bayern Münih takımına konuk olan Manchester United ise sahadan 4-3 mağlup ayrıldı.
A Grubu'nda ilk hafta maçları sonunda Galatasaray'ın 1, Manchester United'ın 0 puanı bulunuyor.