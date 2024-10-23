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Spor

Galatasaray maçı neden 17.30'da?

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray - Elfsborg maçının 17:30'da oynanacak olmasının sebebi ortaya çıktı.

23 Ekim 2024 Çarşamba 10:04 - Güncelleme:
Galatasaray maçı neden 17.30'da?
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Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi üçüncü haftasında İsveç'in Elfsborg takımını konuk edecek.

NEDEN 17:30'DA?

En çok merak edilen konulardan biri ise maçın neden yerel saatle 17.30'a alındığıyla ilgili.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI OLDUĞU İÇİN

UEFA, aynı gün Şampiyonlar Ligi maçları da olduğu için, dünya çapında izleyici politikasını genişletme amacıyla Avrupa Ligi'nin popüler takımlarından Galatasaray'ın maçını erken oynatma kararı aldı.

JUVENTUS'TAN SONRA İLK!

Ocak 2011'de açılan RAMS Park'ta en erken Avrupa sınavı Juventus'a karşı olmuştu. Kar yağışı nedeniyle bir gün ertelenen 11 Aralık 2013'teki maç gündüz 15.00'te başlamış ve Juve'yi yıkan golü Sneijder atmıştı. Uzun zamandır gece maçlarına ev sahipliği yapan RAMS Park bugün 17.30'da Elfsborg'a kapısını açacak.

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