Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'de Emre Belözoğlu bilmecesi
Başakşehir'de kritik Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak
Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.
İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.
Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün (16 Mayıs) yaptığı idmanda da yer almadı.
Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.
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