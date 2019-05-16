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Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'de Emre Belözoğlu bilmecesi

Başakşehir'de kritik Galatasaray maçı öncesinde Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.

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Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Galatasaray ile şampiyonluk yolundaki en kritik maçına çıkacak

Medipol Başakşehir'de kaptan Emre Belözoğlu'nun tedavisi sürüyor.

İstanbul ekibinin sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-1 yendiği mücadelede sakatlanan ve oyuna devam edemeyen Emre'nin çekilen MR'ı sonucunda sol uyluk arka adalesinde orta derece kanama tespit edilmişti.

Hafta başından bu yana antrenmanlara çıkamayan deneyimli futbolcu, turuncu-lacivertli takımın bugün (16 Mayıs) yaptığı idmanda da yer almadı.

Galatasaray maçına yetiştirilmesi için yoğun çaba sarf edilen deneyimli futbolcunun durumuyla ilgili karar, kalan iki gündeki iyileşme sürecine göre verilecek.

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