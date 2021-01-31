İSTANBUL 13°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Ocak 2021 Pazar / 17 CemaziyelAhir 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3223
  • EURO
    8,8899
  • ALTIN
    433.532
  • BIST100
    1473.45
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'de Giuliano sevinci
Spor

Galatasaray maçı öncesi Başakşehir'de Giuliano sevinci

Medipol Başakşehir, Galatasaray maçı hazırlıklarına başladı. Turuncu-lacivertli ekipte tedavisi süren Giuliano takımla çalıştı.

AA31 Ocak 2021 Pazar 15:22 - Güncelleme: 31 Ocak 2021 Pazar 15:22
ABONE OL

Süper Lig'in 23. haftasında 2 Şubat Salı günü Galatasaray'a konuk olacak Medipol Başakşehir, hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'ndeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

5'e 2 pas oyunuyla devam eden idman, dar alan ve geniş alan pas çalışmalarının ardından yapılan duran top çalışmasıyla sona erdi.

Tedavileri süren oyunculardan Giuliano takımla çalışırken, Rafael bireysel antrenör eşliğinde çalışma yaptı.

Turuncu-lacivertli ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını tamamlayacak ve tesislerinde kampa girecek.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.