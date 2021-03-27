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Spor

Galatasaray maçı öncesi Boupendza için ''koronavirüs'' iddiası

Hatayaspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Süper Lig'de Galatasaray ile oynayacakları maç öncesi Boupendza'nın koronavirüse yakalandığı iddialarına yanıt verdi.

DHA27 Mart 2021 Cumartesi 11:15 - Güncelleme: 27 Mart 2021 Cumartesi 11:15
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Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, sosyal medyada oyuncuları Aaron Boupendza'nın Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığına dair ilgili haberlerle ilgili olarak, "Bizim elimize ulaşan bir bilgi yok" dedi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Hatayspor'da ülkesinin milli takım kampında bulunan Gabonlu oyuncu Aaron Boupendza'nın Covid-19 testinin pozitif çıktığı haberleri üzerine Hatayspor Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Demirören Haber Ajansı'na (DHA) açıklamalarda bulundu. Vardı, konuyla ilgili kendilerine bir bilgi ulaşmadığını belirterek, "Gabon Federasyonu'ndan bize bir bilgi ulaşmadı. Boupendza, Türkiye'ye dönünce zaten teste girecek. O testin sonucuna göre önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yapacağız" dedi.

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