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Spor

Galatasaray maçı öncesi konuştu! ''Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar''

Trendyol Süper Lig'in son haftasında sahasında Galatasaray'ı konuk edecek Konyaspor'un başkanı Ömer Korkmaz açıklamalarda bulundu. Başkanı Ömer Korkmaz, takıma yapılan maaş ödemesi hakkında çıkan haberlere sert cevap verdi. İşte detaylar...

26 Mayıs 2024 Pazar 11:39 - Güncelleme:
Galatasaray maçı öncesi konuştu! ''Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar''
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Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, ligin son haftasında Galatasaray'ı ağırlayacakları maçla ilgili Beyaz TV'ye konuştu.

Takıma yapılan maaş ödemelerinin gündeme gelmesine tepki gösteren Ömer Korkmaz, "Bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar?" dedi.

Ömer Korkmaz'ın açıklamaları şu şekilde:

"Kritik bir süreçteyiz, açıklama yapmayacağız. Kendi içimizden para toplayıp veriyoruz. Elli tane dedikodu var. Kendi topladığımız paranın da hesabını vermeyelim kimseye. 2-3 maç önceki açıklamalarımızı sosyal medyada paylaşmışlar, bizi birinden para almakla mı yargılıyorlar? Bunu konuşursak cevap vermiş oluruz."

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